القاهرة – مصراوي

تترقب جماهير الكرة العربية مواجهة عربية خالصة تجمع بين الوداد المغربي والعين الإماراتي، مساء يوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أودي فيلد.

ويدخل الفريقان اللقاء بعد أن فقدا فرص التأهل إلى دور الـ16، حيث خسر الوداد أول مباراتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بينما تلقى العين خسارتين أيضًا أمام نفس المنافسين، لتتحول المواجهة إلى صراع شرفي على المركز الثالث في المجموعة.

القنوات الناقلة:

من المقرر أن تبث المباراة عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).