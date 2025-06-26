كأس العالم للأندية 2025

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موعد مباراة الوداد المغربي والعين الإماراتي والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025

06:36 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
  • عرض 12 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    لاعبي العين الإماراتي (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي
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    جماهير العين الإماراتي
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    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
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القاهرة – مصراوي

تترقب جماهير الكرة العربية مواجهة عربية خالصة تجمع بين الوداد المغربي والعين الإماراتي، مساء يوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أودي فيلد.

ويدخل الفريقان اللقاء بعد أن فقدا فرص التأهل إلى دور الـ16، حيث خسر الوداد أول مباراتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بينما تلقى العين خسارتين أيضًا أمام نفس المنافسين، لتتحول المواجهة إلى صراع شرفي على المركز الثالث في المجموعة.

القنوات الناقلة:

من المقرر أن تبث المباراة عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الوداد والعين الإماراتي كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم كأس العالم 2025
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