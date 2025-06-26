كتب - يوسف محمد:

ظهر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء مميز رفقة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

وكان أحمد سيد زيزو انضم إلى المارد الأحمر في مطلع يونيو الجاري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك، لتكون أول مشاركاته مع الفريق هى مباريات كأس العالم للأندية.

ماذا قدم زيزو مع الأهلي في المونديال؟

وشارك أحمد سيد زيزو مع المارد الأحمر في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، بواقع 245 دقيقة، قبل أن يودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

وظهر زيزو مع الأهلي في أول مباراة بمونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، الذي شارك خلالها في 65 دقيقة، بعدما شارك كبديل لإمام عاشور.

وقدم صاحب ال 29 عاما مستوى جيد، في مباراته الأولى حيث، نجح في الحصول خلالها على ركلة جزاء، لكن أهدرها محمود تريزيجيه، كا أن دقة تمريراته في هذا اللقاء وصلت إلى 91%، نجح في الفوز بثلاث التحامات من أصل 4، وحصل على تقييم عام في هذه المباراة 7.6 وفقا لموقع "سوفا سكور".

وفي المباراة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ظهر زيزو للمرة الأولى بشكل أساسي في تسجيل الأهلي، حيث شارك في المباراة لمدة 90 دقيقة، لمس الكرة خلالهم 47 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 85%، نجح في عمل مراوغة واحد من 3 محاولات، دخل في 8 التحامات أرضية فاز بأربعة، حصل على تقييم نهائي في هذه المباراة يصل إلى 6.6 وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات.

وتعد مباراة الجولة الثالثة والأخيرة للأهلي أمام بورتو البرتغالي، هى الأفضل لنجم الوسط مع المارد الأحمر في المونديال، التي لعب فيها بشكل أساسي لمدة 90 دقيقة أيضًا.

وخلال 90 دقيقة شارك فيهم زيزو أمام بورتو، نجح في لمس الكرة 99 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 94%، دخل في 8 التحامات ارضية فاز في 5، دخل في التحام هوائي واحد لم يتمكن من الفوز به، كما أن حصل على ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر، بالإضافة إلى أنه حصل على تقييم عام في اللقاء وصل إلى 7.7 وفقا لموقع "سوف سكور" المتخصص في الإحصائيات.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في 6 يونيو الجاري، تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سيد زيزو، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، دون تحقيق أي فوز بالبطولة، بعدما تعادل في مباراتين، أمام إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وتلقى الهزيمة في مباراة أمام بالميراس البرازيلي.

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