كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراتين الأولى جمعت بين مونتيري المكسيكي وأرورواو الياباني، الثانية بين إنتر ميلان وريفر بليت الأرجنتيني.

ونجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما حقق مونتيري المكسيكي الفوز على حساب نظيره أوراوا الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وأنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسات دور المجموعات في المجموعة الخامسة، في صدارة ترتيب المجموعة، فيما جاء فريق مونتيري المكسيكي في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية

1- إنتر ميلان، 3 مباريات، 7 نقاط.

2- مونتيري، 3 مباريات، 5 نقاط.

3- ريفربليت، 3 مباريات، 4 نقاط.

4- أوراوا الياباني، 3 مباريات، دون نقاط.

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