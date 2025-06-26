7 صور لاحتفال حسام عبد المجيد بعيد ميلاد خطيبته

احتفلت ملك أحمد خطيبة نجم نادي الزمالك حسام عبد المجيد بعيد ميلادها، من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ملك خطيبة نجم الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال الاحتفال بعيد ميلادها بتواجد عبد المجيد، علقت: "عيد ميلاد لوكي، مع شخصها المفضل شكرا حاسم، أن أحبك".

وفي سياق متصل، كان شارك حسام عبد المجيد رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن الزمالك كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 47 نقطة.

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