كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

2 0
04:00

ريفر بليت

كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

0 4
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

الوداد البيضاوي

- -
22:00

العين

جميع المباريات

إعلان

7 صور لاحتفال حسام عبد المجيد بعيد ميلاد خطيبته

05:07 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد ميلاد خطيبة حسام عبد المجيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

احتفلت ملك أحمد خطيبة نجم نادي الزمالك حسام عبد المجيد بعيد ميلادها، من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ملك خطيبة نجم الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال الاحتفال بعيد ميلادها بتواجد عبد المجيد، علقت: "عيد ميلاد لوكي، مع شخصها المفضل شكرا حاسم، أن أحبك".

وفي سياق متصل، كان شارك حسام عبد المجيد رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن الزمالك كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 47 نقطة.

أقرأ أيضًا:

قرار جديد من لجنة الاستئناف بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو

رسميا.. أحمد القندوسي ينتقل إلى الدوري السويسري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عبد المجيد نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك حسام عبد المجيد وخطيبته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة