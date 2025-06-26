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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا فى كأس العالم للأندية 2025

03:58 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    مباراة ريال مدريد والهلال السعودي
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    لاعبي الهلال السعودي
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    نيفيس لاعب الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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    الهلال السعودي
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القاهرة - مصراوي

تنتظر الجماهير العربية مباراة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، الذي تقام يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيوديس بارك.

ويدخل الهلال اللقاء محتلاً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين، ويأمل في تحقيق الفوز لحصد أول ثلاث نقاط والتمسك بفرصة التأهل، أما باتشوكا المكسيكي، فيأتي في المركز الأخير بدون نقاط، بعد خسارتين متتاليتين.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تنقل المباراة عبر عدد من القنوات والمنصات، أبرزها:

MBC مصر 2

MBC Action

منصة DAZN العالمية

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