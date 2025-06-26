إنتر ميلان يحقق الفوز على ريفربليت بثنائية في كأس العالم للأندية

متابعة- يوسف محمد:

تمكن فريق إنتر ميلان الإيطالبي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريفربليت الأرجنتيني اليوم، بثنائية نظيفة في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بمونديال الأندية، فيما توقف رصيد ريفربليت عند النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، فريدريكو ديماركو.

خط الوسط: نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني، هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، فرانسيسكو إيسبوزيتو.

أبرز أحداث مباراة إنتر ميلان وريفربليت في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: تسديدة قوية من لاعب إنتر ميلان ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 16: ركينة لصالح ريفربليت ولكنها مرت دون خطورة على فريق إنتر ميلان.

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب إنتر ميلان ولكن كرته ترتطم بدفاع فريق ريفربليت.

الدقيقة 31: بطاقة صفراء لباستوني لاعب فريق ريفربليت.

الدقيقة 40: محاولات من الفريقين لإحراز الهدف الأول.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: خطأ لصالح مونتيري من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 55: تسديدة قوية من مارتينيز مهاجم إنتر ميلان من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس ريفربليت يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 58: تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ولكن الكرة تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 64: رأسي من لاعب ريفربليت ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى إنتر ميلان يان سومير.

الدقيقة 66: حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء للاعب ريفربليت، بعد عرقلة لاعب إنتر ميلان.

الدقيقة 72: فرانشيسكو إسبوزيتو يسجل الهدف الأولى لإنتر في مرمى ريفربليت.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: باستوني يحرز الهدف الثاني لإنتر ميلان في مرمى ريفربليت.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.