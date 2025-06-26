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لحظة بلحظة.. إنتر ميلان ضد ريفربليت 0-0

04:03 ص الخميس 26 يونيو 2025

مونتيري وإنتر ميلان (3)

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متابعة- يوسف محمد:

يلاقي فريق ريفربليت الأرجنتيني نظيره إنتر ميلان الإيطالي اليوم، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، فريدريكو ديماركو.

خط الوسط: نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني، هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، فرانسيسكو إيسبوزيتو.

أبرز أحداث مباراة إنتر ميلان وريفربليت في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

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