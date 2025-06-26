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"بتورتة بألوان قميصه وشعار الأسد".. 6 صور من احتفال ميسي بعيد ميلاده ال38

03:01 ص الخميس 26 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بعيد ميلاد ال38، وسط أجواء عائلية شهدت تواجد زوجته وأبنائه.

ونشر ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من احتفاله بعيد ميلاده مع رسالة خاصة:"شكراً جزيلاً على كل التحيات والتهاني، أرسل لكم أعناقاً كبيرة".

وفي سياق متصل، نجح الفريق الكروي بنادي إنتر ميامي، في خطف بطاقة التأهل إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية، بعد التساوي مع بالميراس البرازيلي في عدد النقاط.

حقق إنتر ميامي الفوز على بورتو، فيما سقط في فخ التعادل أمام كلاً من الأهلى المصري وبالميراس.

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ليونيل ميسي ميسي وزوجته ميسي يحتفل بعيد ميلاده ميسي وزوجته وأبنائه
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