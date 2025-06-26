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"وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة

02:49 ص الخميس 26 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

شارك النجم التونسي على معلول نجم النادي الأهلي السابق، متابعيه بصورة جديدة رفقة زوجته "مريم".

ونشر معلول عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة رومانسية مع زوجته على أنغام أغنية "ناري" لأحمد ستار.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق رحيل نجمه علي معلول عن صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد مسيرة امتدت لثمانية أعوام منذ انضمامه في يوليو 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي مقابل 730 ألف يورو.

وخاض معلول 292 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 53 هدفاً وقدم 85 تمريرة حاسمة، ليُصنف كأحد أبرز المحترفين في تاريخ القلعة الحمراء، متوجاً بـ21 لقباً محلياً وقارياً، منها 4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و6 ألقاب دوري، و3 برونزيات في مونديال الأندية.

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علي معلول علي معلول وزوجته النادي الأهلي زوجة علي معلول
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