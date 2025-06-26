كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدربه ستيفانو بيولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد قرار رحيل المدرب عن تدريب النصر.

ونشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له بقميص ريال مدريد بعد عودته من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

بينما شارك المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة ه في البحر.

وشارك محمد النني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يتواجد في الأكاديمية الخاصة به.

بينما نشر طارق حامد نجم الزمالك السابق وفريق ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة أبنائه.

وقام عمر جابر لاعب فريق الزمالك بمشاركة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهو يخوض التدريبات في صالة الجيم.

كما ودع أحمد القندوسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، فريق سيراميكا كليوباترا بعد قرار رحيله عن الفريق وانتقاله للدوري السويسري.

وشارك عمرو السولية لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة دينية كتب عليها "ربك عالم بتعبك وصبرك، وسامع دعواتك وعارف طلبك متقلقش رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

نشر حمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، رسالة حزيمة أعلن فيها رحيله عن الزمالك.

شارك التونسي علي معلول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.