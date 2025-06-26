كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

- -
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
04:00

ريفر بليت

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو يودع بيولي.. رحيل نجم الزمالك.. معلول وزوجته

02:47 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ستوري النني_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري عمر جابر_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    8787_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري القندوسي_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري الحضري_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري مبابي_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري طارق حامد_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري عمرو السولية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    ستوري هالاند_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    212454_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدربه ستيفانو بيولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد قرار رحيل المدرب عن تدريب النصر.

ونشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له بقميص ريال مدريد بعد عودته من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

بينما شارك المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة ه في البحر.

وشارك محمد النني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يتواجد في الأكاديمية الخاصة به.

بينما نشر طارق حامد نجم الزمالك السابق وفريق ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة أبنائه.

وقام عمر جابر لاعب فريق الزمالك بمشاركة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهو يخوض التدريبات في صالة الجيم.

كما ودع أحمد القندوسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، فريق سيراميكا كليوباترا بعد قرار رحيله عن الفريق وانتقاله للدوري السويسري.

وشارك عمرو السولية لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة دينية كتب عليها "ربك عالم بتعبك وصبرك، وسامع دعواتك وعارف طلبك متقلقش رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

نشر حمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، رسالة حزيمة أعلن فيها رحيله عن الزمالك.

شارك التونسي علي معلول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم ستوري علي معلول ستوري حمزة المثلوثي الزمالك مبابي رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة