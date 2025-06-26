كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
04:00

ريفر بليت

كأس العالم للأندية

الوداد البيضاوي

- -
22:00

العين

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"صن داونز الأعلى".. كم حصدت الأندية الأفريقية من بطولة كأس العالم للأندية؟

02:37 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لاعبي صن داونز 2 (1)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي صن داونز (1)
  • عرض 20 صورة
    الأهلى
  • عرض 20 صورة
    لقطة الهدف الأول للأهلي في مرمى بورتو
  • عرض 20 صورة
    الأهلي وبورتو1
  • عرض 20 صورة
    الأهلي وبورتو
  • عرض 20 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة الترجي ضد تشيلسي (1)
  • عرض 20 صورة
    الترجي وتشيلسي (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي (1)
  • عرض 20 صورة
    الترجي ضد تشيلسي مونديال الأندية (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة تشيلسي والترجي (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    بداية مباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي (1)
  • عرض 20 صورة
    الوداد المغربي
  • عرض 20 صورة
    مانشستر سيتي والوداد المغربي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

ودعت الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، البطولة من دور المجموعات، حيث لم يتمكن أي من هذه الفرق الصعود إلى دور ال 16 من البطولة.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 4 فرق عربية، هم: "الأهلي المصري، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي".

وعلى الرغم من الخروج المبكر للفرق الأفريقية من مونديال الأندية، إلا أنهم حققوا عوائد مادية كبيرة من هذه البطولة.

وكان كل فريق من الفرق الأفريقية الأربعة المشاركة في المونديال، ضمن الحصول على مبلغ 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في البطولة فقط.

الجوائز المادية للفرق الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أن كل فريق سيحقق الفوز في مباراة بالبطولة سيحصل على مبلغ 2 مليون دولار، فيما سيحصل الفريق مقابل التعادل على مليون دولار فقط.

ويعد صن داونز الجنوب أفريقي، أكثر الفرق الأفريقية حصولا على جوائز مالية في البطولة، بعدما حصد مبلغ 12.5 مليون دولار، بواقع 9.5 مليون دولار نظير المشاركة، 2 مليون دولار بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أولسان هيونداي، بالإضافة إلى مليون دولار بعد التعادل أمس مع فلومينينسي البرازيلي.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق الأفريقية حصولا على حصولا على جوائز أو مكافآت مادية بالمونديال، الثنائي الأهلي المصري والترجي التونسي، حيث حصد كلا منهما على مبلغ 11.5 مليون دولار، حيث حصل الأهلي على 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة، بالإضافة إلى 2 مليون دولار بعد تعادله في مباراتين بالمجموعة.

وفي المقابل حصد الترجي المبلغ ذاته، بعد الحصول على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة أيضًا، بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون دولار، بعد تحقيقه فوز وحيد في دور المجموعات، على حساب لوس أنجلوس الأمريكي.

وأقل الفرق الأفريقية حصولا على مكافأة مالية بالبطولة حتى الآن، هو فريق الوداد المغربي، الذي لم يحصل سوى على 9.5 مليون دولار نظير المشاكرة فقط، لكونه لم يحقق أي فوز في البطولة أو تعادل، لكن يتبقى له مباراة غدا أمام العين الإماراتي، يمكن أن تساعده في زيادة المكافأة المادية، حيث في حال الفوز سترتفع المكافأة المالية إلى 11.5 مليون دولار وهذا أقصى مبلغ يمكن أن يصل إليه، فيما يمكن أن ترتفع إلى 10.5 مليون دولار فقط في حال التعادل.

أقرأ أيضًا:

قرار جديد من لجنة الاستئناف بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو

رسميا.. أحمد القندوسي ينتقل إلى الدوري السويسري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 المكافأت المادية الفرق الأفريقية في مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة