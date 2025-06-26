كتب - يوسف محمد:

ودعت الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، البطولة من دور المجموعات، حيث لم يتمكن أي من هذه الفرق الصعود إلى دور ال 16 من البطولة.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 4 فرق عربية، هم: "الأهلي المصري، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي".

وعلى الرغم من الخروج المبكر للفرق الأفريقية من مونديال الأندية، إلا أنهم حققوا عوائد مادية كبيرة من هذه البطولة.

وكان كل فريق من الفرق الأفريقية الأربعة المشاركة في المونديال، ضمن الحصول على مبلغ 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في البطولة فقط.

الجوائز المادية للفرق الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أن كل فريق سيحقق الفوز في مباراة بالبطولة سيحصل على مبلغ 2 مليون دولار، فيما سيحصل الفريق مقابل التعادل على مليون دولار فقط.

ويعد صن داونز الجنوب أفريقي، أكثر الفرق الأفريقية حصولا على جوائز مالية في البطولة، بعدما حصد مبلغ 12.5 مليون دولار، بواقع 9.5 مليون دولار نظير المشاركة، 2 مليون دولار بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أولسان هيونداي، بالإضافة إلى مليون دولار بعد التعادل أمس مع فلومينينسي البرازيلي.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق الأفريقية حصولا على حصولا على جوائز أو مكافآت مادية بالمونديال، الثنائي الأهلي المصري والترجي التونسي، حيث حصد كلا منهما على مبلغ 11.5 مليون دولار، حيث حصل الأهلي على 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة، بالإضافة إلى 2 مليون دولار بعد تعادله في مباراتين بالمجموعة.

وفي المقابل حصد الترجي المبلغ ذاته، بعد الحصول على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة أيضًا، بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون دولار، بعد تحقيقه فوز وحيد في دور المجموعات، على حساب لوس أنجلوس الأمريكي.

وأقل الفرق الأفريقية حصولا على مكافأة مالية بالبطولة حتى الآن، هو فريق الوداد المغربي، الذي لم يحصل سوى على 9.5 مليون دولار نظير المشاكرة فقط، لكونه لم يحقق أي فوز في البطولة أو تعادل، لكن يتبقى له مباراة غدا أمام العين الإماراتي، يمكن أن تساعده في زيادة المكافأة المادية، حيث في حال الفوز سترتفع المكافأة المالية إلى 11.5 مليون دولار وهذا أقصى مبلغ يمكن أن يصل إليه، فيما يمكن أن ترتفع إلى 10.5 مليون دولار فقط في حال التعادل.

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