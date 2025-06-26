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"لا يغتفر".. نجم الأهلي السابق يبرز مكاسب وإخفاقات الفريق في مونديال الأندية

02:29 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    طارق سليمان مدرب الأهلي السابق
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    طارق سليمان
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كتب - نهى خورشيد

أرجع طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق والحالي للمقاولون العرب، خروج المارد الأحمر من كأس العالم للأندية 2025 إلى إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية:"الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وخاصة في الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص المحققة، منها تصدى الحارس الأرجنتيني لركلة جزاء من محمود حسن تريزيجيه".

وأضاف:"موقف محمود تريزيجيه في ركلة الجزاء لا يغتفر، خاصة أنها كادت أن تمنح الأهلي الأفضلية في النتيجة ولولا إصراره على تسديدها وإهدارها لانتهت المباراة بفوز الفريق".

وتابع مدرب الحراس السابق:"رغم الخروج من الدور الأول، إلا أن الأهلي حقق العديد من المكاسب، أبرزها عودة المالي أليو ديانج إلى صفوف الفريق، كما أن التونسي محمد علي بن رمضان يُعد الصفقة الأبرز للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

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