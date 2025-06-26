موعد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره يوفنتوس الإيطالي في ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة السابعة.

وجاء موعد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4:00 صباحا - DAZN

اوراوا ضد مونتيري - 4:00 صباحا - DAZN

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - DAZN

الوداد المغربي ضد العين - 10:00 مساء - DAZN

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