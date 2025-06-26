"جميعها تأهلت".. ماذا قدمت الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

سجّلت الأندية البرازيلية إنجازًا فريدًا في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025، بعدما تمكنت جميع الفرق الأربعة المشاركة من حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16، لتؤكد الهيمنة البرازيلية على البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرض "مصراوي"، في السطور التالية، ما قدمته الأندية البرازيلية في دور المجموعات بالمونديال كالتالي:

بالميراس يعبر في صدارة المجموعة الأولي

أنهى بالميراس دور المجموعات في المركز الأول بالمجموعة الأولي، بعد تعادلين وفوز وحيد ، جامعًا 5 نقاط.

بوتافوجو يتأهل ثانيًا

تأهل بوتافوجو البرازيلي إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بعد فوزين وخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

فلامينجو: نجح في تصدر المجموعة الرابعة بعدما حقق فوزين وتعادلًا، ليجمع 7 نقاط ويتفوق على تشيلسي والترجي التونسي.

فلومينينسي ينتزع الوصافة في المجموعة السادسة

اختتم فلومينينسي مشاركته في دور المجموعات بالمجموعة السادسة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند، بعد أن حقق فوزًا وتعادلين.

وبهذا الإنجاز، تكون البرازيل الدولة الوحيدة التي ضمنت تأهل جميع ممثليها في النسخة الموسعة من المونديال، لتفرض هيمنتها على البطولة التي تقام بنسختها الاستثنائية.