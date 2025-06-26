بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

حقق فريق بروسيا دورتموند الألماني الفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو، ضمن مواجهات ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف الفوز الوحيد لفريق بروسيا دورتموند اللاعب دانيال سفينسون في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، نجح بروسيا دورتموند في التأهل إلى دور ثمن النهائي، متصدراً جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين ودع أولسان هيونداي البطولة بعد أن حلّ في المركز الأخير بدون نقاط.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب بروسيا دورتموند وأولسان هيونداي، كل من صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي.