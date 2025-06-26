كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، حقيقة رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في كلام عن رحيل أفشة بعد تألق محمد على بن رمضان، وفي ظل عودة إمام عاشور، لكن ده لسه كلام مش قرار".

وأضاف: "حسين الشحات يوجد كلام عن عرض خليجي لرحيله خلال الفترة المقبلة''.

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة في وقت سابق، إلى إمكانية رحيل عدد من لاعبي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

أقرأ أيضًا:

قرار جديد من لجنة الاستئناف بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو

رسميا.. أحمد القندوسي ينتقل إلى الدوري السويسري