نتائج مباريات أمس الأربعاء في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

شهدت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الأربعاء 25 يونيو، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، منها فوز تشيلسي على الترجي التونسي.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في تحقيق الفوز على الترجي التونسي، في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة، فيما انتهت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي بالتعادل السلبي دون أهداف لحساب المجموعة السادسة.

وجاءت نتائج مباريات الأمس في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

الترجي ضد تشيلسي - (0-3)

بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي -(1-0)

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - (1-1)

صن داونز ضد فلومينينسي - (0-0)