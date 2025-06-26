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"بعد تعادل صن داونز".. جدول ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية

12:22 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    جماهير صن داونز (1)
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    لقطة من مباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
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    صن داونز وفلومنينسي في مونديال الأندية (1)
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    لاعبي فريق صن داونز
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    صن داونز ضد بوروسيا دورتموند
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    لقطة هدف بروسيا دورتموند الأول (1)
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    خطأ ويليامز حارس صن داونز في لقطة تسجيل بروسيا دورتموند هدف التعادل (1)
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    مباراة بروسيا دورتموند وصن داونز (1)
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كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراتين الأولى جمعت بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي أمام فلومينينسي البرازيلي، المباراة الثانية بين بروسيا دورتموند الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة صن داونز أمام فلومينيسي البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، فيما نجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل.

وضمن الثنائي بروسيا دورتموند فلومينينسي البرازيلي، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث صعد بروسيا كمتصدر للمجموعة، فيما احتل فريق فلومنينسي المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة بالمونديال كالتالي:

1- بروسيا دورتموند، 3 مباريات، 7 نقاط.

2- فلومنينسي، 3 مباريات، 5 نقاط.

3- صن داونز، 3 مباريات، 4 نقاط.

4- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، 3 مباريات، دون نقاط.

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كأس العالم للأندية جدول ترتيب المجموعة السادسة مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية 2025 تعادل صن داونز وفلومنينسي
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