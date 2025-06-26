شوبير يكشف أسماء الراحلين عن الأهلي بعد وداع مونديال الأندية

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب شوبيرعبر حسابه على منصة "إكس":"حمدي فتحي منقدرش نقول رحل عن الأهلي، لأنه كان جاي إعارة مدته انتهت، وحمدي لاعب رائع وراجل جدا".

وأضاف:" يحيى عطية الله أموره أصبحت محسومة وانتهت رحلته مع الأهلي خلاص، وأيضا الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد من ضمن الراحلين عن الأهلي".

وودع الفريق الكروي بالقلعة الحمراء منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد الفشل في خطف بطاقة التأهل، بعدما تعادل الأهلى سلبياً في مباراته الأولى أمام إنتر ميامي، وخسر مواجهة بالميراس، ليختتم مشواره بتعادل مثير أمام بورتو.