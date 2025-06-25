كتب- نهى خورشيد

احتفل موقع "ذا أثليتيك" البريطاني بطريقة خاصة بعيد ميلاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وبرشلونة الأسبق.

ونشر ذا أثليتيك 38 معلومة عن ميسي، بمناسبة احتفاله بعامه الـ38، ويعرضهم "مصراوي" في السطور التالية..

تم تشخيصه بمرض نقص هرمون النمو في عمر الـ10 سنوات.

طوله 170 سم، أي يعتبر أقصر بـ5 سم من متوسط طول الرجل الأميركي.

انتقل إلى أكاديمية لاماسيا في برشلونة في عمر الـ13.

لعب 1,108 مباراة في مسيرته "778 برشلونة – 75 باريس – 62 ميامي – 193 الأرجنتين".

سجّل 672 هدفاً مع برشلونة في مختلف مشاركته الرسمية بقميص البارسا، كأكثر لاعب تهديفاً لنادٍ واحد في التاريخ.

بلغ عدد أهدافه حتى الآن، 866 هدف "برشلونة 672 – باريس 32 – إنتر ميامي 50 – الأرجنتين 112".

حقق رقماً قياسياً في عام 2012 بعد تسجيله 91 هدفاً كأكثر عدد أهداف في سنة ميلادية واحدة.

أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا برصيد 496 هدف.

فاز بالكرة الذهبية 8 مرة وكان آخرها في 2023.

يعتبر اللاعب الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية في كأس العالم مرتين "2014 و2022".

كلاعب سجل 50 هدفاً في موسم واحد مع ناديه في 6 مناسبات.

كما سجل مع برشلونة أكثر عدد من الأصوات في انتخابات فلوريدا 2000.

على الصعيد الدولي، سجل 112 هدفاً مع الأرجنتين، بجانب اعتبره ثالث أكثر من وصلوا إلى 100 هدف دولي.

أول لاعب يسجل في كل مراحل كأس العالم 2022 "مجموعات – دور 16 – ربع – نصف – نهائي".

يمتلك 8 هاتريك في دوري أبطال أوروبا.

حقق الثلاثية "دوري – كأس – دوري أبطال" مرتين مع برشلونة "2009 و2015".

فاز بذهبية أولمبياد بكين 2008 مع منتخب الأرجنتين.

سجل 59 هاتريك في مسيرته منهم "48 مع برشلونة، 10 مع الأرجنتين، 1 مع إنتر ميامي".

يعتبر صاحب 7% من أهداف برشلونة التاريخية.

لم يسجل في الدقيقة الأولى من أي مباراة طوال مسيرته.

تم طرده 3 مرات طول مشواره الاحترافي "مرتين مع الأرجنتين، مرة مع برشلونة".

فاز بـ40 بطولة مع الأندية "35 مع برشلونة، 3 مع باريس، 2 مع ميامي".

أكثر عدد أهداف سجله في مباراة واحدة 5 أهداف.

أكثر لاعب ظهوراً في تاريخ كأس العالم 26 مباراة.

شارك في 5 نسخ من كأس العالم وهو يعتبر رقم قياسي مشترك.

لعب 15,947 دقيقة دولياً، أي أكثر من 11 يوماً متواصلًا في الملعب.

سجل في مرمى 38 منتخب دولي، أكثرهم بوليفيا 11 هدف.

خاض 193 مباراة دولية، الأكثر في تاريخ الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.

أكثر فريق سجل ضده في الدوري الإسباني إشبيلية 38 هدف..

ارتدى أرقاماً أخرى غير الرقم 10 مع الأرجنتين من بينهم 18 و19.

أكثر لاعب تسجيلاً ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال برصيد 27 هدف.

أحرز 68 هدفاً من ركلات حرة منهم "50 مع برشلونة، 2 مع باريس، 5 ميامي، 11 الأرجنتين".

يعتبر اللاعب الأكثر ظهوراً في كوبا أميركا بواقع 39 مباراة.

كاد أن يسجل أكثر من فريق سندرلاند خلال عقد كامل.

صاحب أطول سلسلة تهديفية برصيد 10 مباريات متتالية مع برشلونة في 2012–13.

صاحب أطول سلسلة صيام تهديفي برصيد 12 مباراة دون أهداف في 2006–07، أنهاها بهاتريك في الكلاسيكو.

وصلت صورته الشخصية خلال رفع كأس العالم 2022 إلى من 74.6 مليون لايك.

أول لاعب في تاريخ MLS يصنع 5 أهداف في مباراة واحدة "أمام ريد بولز في مايو 2024".