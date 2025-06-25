كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

- -
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
04:00

ريفر بليت

جميع المباريات

إعلان

انفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستفتقد جماهير هذا النادي

10:46 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    دعم جماهير الترجي للشضعب الفلسطيني (1)
  • عرض 11 صورة
    دعم جماهير الترجي لفلسطين (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الترجي وتشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي (12) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الترجي تدعم فريقها أمام لوس أنجلوس (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الترجي ضد تشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    الترجي ضد تشيلسي مونديال الأندية (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الترجي وتشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الترجي (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حزنه لمغادرة فريق الترجي التونسي لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بسبب جماهيرة الغفيرة التي زينت المدرجات.

وفشل فريق الترجي في عبور دور المجموعات بعدما حصد 3 نقاط فقط بمجموعته، من الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي، والهزيمة من فلامنجو البرازيلي وتشيلسي.

وقال إنفانتينو في تصريحات إعلامية: "مشاركة الترجي في بطولة كأس العالم للأندية عادت إليه بالنفع وساهمت في تسويق صورة النادي بالكرة العالمية".

وواصل: " الترجي حقق مكاسب مالية كبيرة من مشاركته بالبطولة، والبطولة تجمع أكبر أندية العالم".

واختتم إنفانتينو : "بطولة كأس العالم للأندية ستفتد جماهيره التي كان لها صخب بالبطولة، وكانت نقطة مضيئة نالت إعجاب الجميع".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الترجي جياني إنفانتينو كأس العالم للأندية الترجي التونسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة