انفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستفتقد جماهير هذا النادي

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حزنه لمغادرة فريق الترجي التونسي لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بسبب جماهيرة الغفيرة التي زينت المدرجات.

وفشل فريق الترجي في عبور دور المجموعات بعدما حصد 3 نقاط فقط بمجموعته، من الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي، والهزيمة من فلامنجو البرازيلي وتشيلسي.

وقال إنفانتينو في تصريحات إعلامية: "مشاركة الترجي في بطولة كأس العالم للأندية عادت إليه بالنفع وساهمت في تسويق صورة النادي بالكرة العالمية".

وواصل: " الترجي حقق مكاسب مالية كبيرة من مشاركته بالبطولة، والبطولة تجمع أكبر أندية العالم".

واختتم إنفانتينو : "بطولة كأس العالم للأندية ستفتد جماهيره التي كان لها صخب بالبطولة، وكانت نقطة مضيئة نالت إعجاب الجميع".