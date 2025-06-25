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بسبب مدربه.. الوداد المغربي في ورطة أمام العين الإماراتي بمونديال الأندية

10:09 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    مباراة السيتي والوداد
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    تيفو جماهير الوداد أمام مان سيتي
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    جماهير الوداد داخل المدرجات
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    جماهير الوداد في شوار أمريكا
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    بداية مباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي (1)
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (5) (1)
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    جماهير الوداد خلال متابعة فريقها أمام مان سيتي (1)
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    جماهير الوداد المغربي (1)
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    جماهير الوداد تدعم فريها أمام مانشستر سيتي
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    تيفو جماهير الوداد
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 16 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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كتب- محمد عبدالهادي:

يقع فريق الوداد المغربي في ورطة كبيرة قبل مباراته المرتقبة ضد العين الإماراتي في الجولة الثالثة وختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الوداد قد فشل في البقاء بالبطولة بعد تلقيه هزيمتين بالجولة الأولي والثانية أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، على الجانب الآخر يخوض العين الإماراتي المباراة كتحصيل حاصل بعدما خسر هو الآخر أمام نفس الفريقين.

سبب غياب مدرب الوداد المغربي عن العين الإماراتي

كشف موقع "لو سيت إنفو" المغربي أن المدرب الوطني أمين بن هاشم المدير الفني للوداد سيغيب عن التواجد مع الفريق في مباراته أمام العين الإماراتي بمونديال الأندية.

وأوضح الموقع أن سبب الغياب يأتي بعد تعرضه لحادث في الأيام القادمة، ونقل على إثره للمستشفي بسبب تعرضه لبعض الإصابات الطفيفة.

وأشار التقرير المغربي إلي أن المدرب غادر المستشفى بالفعل بعد تحسن حالته الصحية ولكن الأطباء نصحوه بعدم افتعال أي مجهود وبالتالي سيكون من الصعب تواجده مع الوداد في لقاء العين.

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الوداد المغربي أمين بن هاشم العين الإماراتي كأس العالم للأندية الوداد والعين
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