كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

0 0
22:00

فلومينينسي

كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

1 0
22:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

الترجى الرياضي

0 3
04:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. صن داونز ضد فلومينيسني 0-0

10:06 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
  • عرض 13 صورة
    صن داونز وفلومنينسي في مونديال الأندية (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة صن داونز وفلومنينسي بمونديال الأندية (1)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعب صن داونز ولاعب فلومنينسي (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة صن داونز ضد فلومنينسي (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير صن داونز (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطة من مباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي فريق صن داونز قبل انطلاق مباراتهم أمام فلومنينسي
  • عرض 13 صورة
    لاعب صن داونز
  • عرض 13 صورة
    لاعبي فريق صن داونز
  • عرض 13 صورة
    لاعبي صن داونز قبل مباراة فلومنينسي
  • عرض 13 صورة
    لاعبي صن داونز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

خط الوسط: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.

أبرز أحداث مباراة صن داونز وفلومنينسي في مونديال الأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة من لاعب صن داونز يتصدى لها حارس مرمى فريق فلومنينسي.

الدقيقة 11: توقف المباراة لعلاج لاعب فلومنينسي.

الدقيقة 22: عرضية من لاعب فلومنينسي ولكن دفاع صن داونز يبعدها.

الدقيقة 25: مطالبات من لاعبي صن داونز بركلة جزاء، بعد سقوط راينرز داخل المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب بوروسيا دورتموند ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى صن داونز.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من جوستافو لاعب فلومنينسي من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 57: تسديدة من لاعب فلومنينسي ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى فريق صن داونز.

الدقيقة 61: خطأ لصالح لاعب صن داونز في وسط الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صن داونز وفلومنسينسي كأس العالم للأندية مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2025 بث مباشر مباراة فلومنينسي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب مدربه.. الوداد المغربي في ورطة أمام العين الإماراتي بمونديال الأندية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة