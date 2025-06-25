متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

خط الوسط: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.

أبرز أحداث مباراة صن داونز وفلومنينسي في مونديال الأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة من لاعب صن داونز يتصدى لها حارس مرمى فريق فلومنينسي.

الدقيقة 11: توقف المباراة لعلاج لاعب فلومنينسي.

الدقيقة 22: عرضية من لاعب فلومنينسي ولكن دفاع صن داونز يبعدها.

الدقيقة 25: مطالبات من لاعبي صن داونز بركلة جزاء، بعد سقوط راينرز داخل المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب بوروسيا دورتموند ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى صن داونز.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من جوستافو لاعب فلومنينسي من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 57: تسديدة من لاعب فلومنينسي ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى فريق صن داونز.

الدقيقة 61: خطأ لصالح لاعب صن داونز في وسط الملعب.