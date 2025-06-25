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"بعد الخروج من المونديال".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

09:35 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

وجه الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وكتب أبو علي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "بطولة نتعلم منها، لقد كانت مليئة بالنجاحات والإخفاقات، سأتذكرها مع مرور الوقت بكل فخر وشرف".

وأضاف: "لا بد من شكر جماهيرنا، التي جعلتنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة، هو أمر نقدره ولقد استمتعنا بكل لحظة فيه".

ونجح وسام أبو علي في تسجيل ثلاثة أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2025، جميعهم في مرمى فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة والأخيرة بالبطولة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بمونديال الأندية.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز بعد الهزيمة في مباراة والتعادل في مباراتين.

وكان المارد الأحمر استهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة إنتر ميامي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل أمام بالميراس، بالإضافة إلى التعادل في الجولة الثالثة والأخيرة مع فريق بورتو بأربعة أهداف لكلا منهما.

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