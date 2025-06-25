بالقوة الضاربة.. تشكيل صن داونز لمواجهة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي صن داونز وفلومينينسي في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل صن داونز لمواجهة وفلومينينسي

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

خط الوسط: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.

ماذا يحتاج صن داونز لعبور المجموعات

يسعي فريق صن داونز لتحقيق الفوز لضمان تأهله لدور الـ16 رسميًا، أما في حال التعادل فسينتظر نتيجة اللقاء الآخر في مجموعته، وذلك بفوز أولسان علي بوروسيا دورتموند.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

فلومينينسي 4

بوروسيا دورتموند 4

ماميلودي صن داونز 3

أولسان هيونداي 0