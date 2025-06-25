قرار جديد من لجنة الاستئناف بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو

كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة شكوى نادى الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد سيد زيزو إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

وكانت لجنة الاستئناف، نظرت خلال جلستها التي عقدت يوم 18 يونيو الجاري، برئاسة محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد سيد زيزو، بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.

وأشارت لجنة الاستئناف أن قرار التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف، بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.

وقامت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في 2 يونيو الجاري، بإعلان عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

ويذكر أن الأهلي، قد أعلن في 6 يونيو الماضي تعاقده رسميا مع أحمد سيد زيزو، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ26 عاما، شارك رفقة المارد الأحمر في مباريات الفريق بدور المجموعات بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

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