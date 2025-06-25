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رسميا.. أحمد القندوسي ينتقل إلى الدوري السويسري

07:04 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    احمد القندوسي
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    احمد القندوسي
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    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي لوجانو السويسري تعاقده مع النجم الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد لمدة ثلاثة سنوات.

وأشار النادي السويسري، أن اللاعب الجزائري سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في سبتمبر المقبل، عقب التخلص من الإصابة التي يعاني منها.

وكان القندوسي تعرض لإصابة قوية في أبريل الماضي بكسر في الساق، خلال مشاركته مع فريق سيراميكا كليوباترا، في إحدى مباريات الدوري المصري.

وشارك صاحب الـ 26 عاما، في 19 مباراة بمختلف البطولات رفقة فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن صاحب ال 26 عاما، كان قد انضم إلى نادي سيراميكا كليوباترا، في أغسطس من عام 2023، قادما من النادي الأهلي.

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