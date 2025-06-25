كشفت تقارير صحفية قطرية اليوم، عن تقديم فريق العربي القطري عرضا رسميا للتعاقد مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، أن فريق العربي القطري يعد أحد أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفلسطيني في خطوة لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن النادي القطري سيواجه منافسة قوية من جانب العديد من الأندية العربية والأوروبية، نظرا للمستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة العربي تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، لتدخل في منافسة مع عدد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب صاحب ال 26 عاما يمتلك عرضا من جانب نادي نيو يورك ريد بولز الأمريكي، بقيمة 6 ملايين دولار.

ولفت وسام أبو علي الأنظار بشدة خلال مشاركته مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة خلال المباراة الأخيرة للفريق في البطولة أمام بورتو البرتغالي والتي نجح اللاعب خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

وشارك وسام أبو علي خلال الموسم الماضي مع النادي الأهلي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، عقب الهزيمة في مباراة وتعادل في مباراتين، حيث تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام فريق إنتر ميامي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل أمام بالميراس، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة بأربعة أهداف لكل فريق.

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