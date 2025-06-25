استهجان وإطلاق الرصاص.. الهجوم على حافلة بورتو بعد توديع كأس العالم

كتبت-هند عواد:

تعرضت حافلة فريق بورتو البرتغالي، للهجوم في المطار فور عودتهم للبلاد بعد توديع كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن حوالي 50 مشجعا يرتدون ملابس سوداء كانوا في انتظار الفريق في مطار فرانسيسكو سا كارنيرو، وأعربوا عن استيائهم من أداء الفريق كأس العالم للأندية، مع هتافات احتجاجية وصافرات استهجان وإهانات، موجهة بشكل خاص إلى رئيس النادي أندريه فيلاس بواس (مع دعوات لاستقالته).

وأضافت الصحيفة، أنه أثناء انطلاق حافلة بورتو، وقفت المجموعة أمامها وأجبرتها على التوقف، لهذا أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي في الهواء، لتفريق المشجعين.

وكان بورتو في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية، وودع البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين، نفس الرصيد الذي حصل عليه الأحمر.

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