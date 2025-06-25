كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

1 1
04:00

فلامنجو

كأس العالم للأندية

الترجى الرياضي

0 3
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

ظهور أفريقي جديد.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

01:33 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد شريف كأس العالم للأندية 2025 (1)
  • عرض 6 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 6 صورة
    الأهلي في كأس العالم للأندية 2023
  • عرض 6 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 6 صورة
    كأس العالم للأندية 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم الحادي عشر، من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراتي صنداونز الجنوب أفريقي ضد فلومينيزي البرازيلي، وبروسيا دورتموند أمام أولسان الكوري، وبعدها بساعات، في المجموعة الخامسة يلتقي أوراوا الياباني ومونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان أمام ريفر بليت.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي صنداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

أوراوا ريد دياموندز × مونتيري – الساعة 4:00 فجر الخميس – على DAZN

إنتر ميلان × ريفر بليت – الساعة 4:00 فجر الخميس – على DAZN

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

ولم يستطيع المشاهدين، مشاهدة أي مباراة اليوم عبر قناة إم بي سي مصر، في ظل عدم حصولها على حقوق هذه المجموعة.

بينما من الممكن مشاهدة جميع مباريات كأس العالم للأندية مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مباراة صنداونز مشاهدة مباراة صندوانز مباريات كأس العالم للأندية اليوم بث مباشر مباريات كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة