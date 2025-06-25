ظهور أفريقي جديد.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد خيري:

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم الحادي عشر، من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراتي صنداونز الجنوب أفريقي ضد فلومينيزي البرازيلي، وبروسيا دورتموند أمام أولسان الكوري، وبعدها بساعات، في المجموعة الخامسة يلتقي أوراوا الياباني ومونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان أمام ريفر بليت.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي صنداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

أوراوا ريد دياموندز × مونتيري – الساعة 4:00 فجر الخميس – على DAZN

إنتر ميلان × ريفر بليت – الساعة 4:00 فجر الخميس – على DAZN

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

ولم يستطيع المشاهدين، مشاهدة أي مباراة اليوم عبر قناة إم بي سي مصر، في ظل عدم حصولها على حقوق هذه المجموعة.

بينما من الممكن مشاهدة جميع مباريات كأس العالم للأندية مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.