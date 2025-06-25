فابريزو رومانو يكشف وجهة لوكا مودريتش المقبلة

كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الروماني الموثوق فابريزيو رومانو، وجهة نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش المقبلة، بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "مؤكد: لوكا مودريتش سيوقع كلاعب جديد لميلان بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي وتم ختمه على أن يتبعه الفحص الطبي في يوليو، عقب انتهاء المونديال.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق، رحيل لوكا مودريتش بنهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وقال في بيانه، إن ريال مدريد ولوكا مودريتش اتفقا على إنهاء مرحلة لا تنسى في تاريخ النادي، بعد مسيرة حافلة استمرت 13 عامًا.

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