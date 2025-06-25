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فابريزو رومانو يكشف وجهة لوكا مودريتش المقبلة

01:07 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    النجم الكرواتي لوكا مودريتش
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    لوكا مودريتش قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الروماني الموثوق فابريزيو رومانو، وجهة نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش المقبلة، بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "مؤكد: لوكا مودريتش سيوقع كلاعب جديد لميلان بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي وتم ختمه على أن يتبعه الفحص الطبي في يوليو، عقب انتهاء المونديال.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق، رحيل لوكا مودريتش بنهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وقال في بيانه، إن ريال مدريد ولوكا مودريتش اتفقا على إنهاء مرحلة لا تنسى في تاريخ النادي، بعد مسيرة حافلة استمرت 13 عامًا.

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لوكا مودريتش ميلان ريال مدريد
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