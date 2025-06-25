تقييمات مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية

ودع الترجي التونسي كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بالهزيمة من تشيلسي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور.

وكان إينزو فيرنانديز لاعب تشيلسي أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصل على تقييم 8.1/10، وفقا لمواقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت تقييمات اللاعبين كالآتي:

الترجي

بشير بن سعيد 5.8/10

محمد بن علي 5.8/10

ياسين مرياح 6.3/10

محمد أمين توجاي 6.4/10

محمد أمين بن حميدة 6.1/10

خليل القنيشي 6.2/10

أونوتشي أوجبيلو 6.7/10

عبدالرحمن كوناتى 6.8/10

إلياس موكوانا 6.4/10

يان ساس 6.7/10

أشرف الجبرى 6.4/10

تشيلسي

فيليب يورجينسن 6.7/10

جوش أتشيمبونج 7.8/10

أدارابيويو 8/10

بدياشيلي 7.2/10

جوستو 7/10

دوسبري 7.2/10

إنزو 8.1/10

لافيا نكونكو 7.5/10

مادويكي 7.5/10

ديلاب 7.5/10

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