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شاب يهدد نجم إسبانيا بالقتل بسبب إهداره ركلة جزاء

10:34 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    ألفارو موراتا يهدر ركلة جزاء ضد البرتغال (6)_Easy-Resize.com
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    ألفارو موراتا يهدر ركلة جزاء ضد البرتغال (3)_Easy-Resize.com
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    ألفارو موراتا يهدر ركلة جزاء ضد البرتغال (4)_Easy-Resize.com
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    ألفارو موراتا يهدر ركلة جزاء ضد البرتغال (5)_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، إلقاء الشرطة الإسبانية القبض على شباب يبلغ من العمر 19 عاما، في مدينة "ملجا"، بسبب تهديد ألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا وعائلته بالقتل.

وذكرت الصحيفة، أن المتهم يشتبه به بأنه وجع التهديدات إلى موراتا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إهدار ركلة جزاء في نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، في يونيو الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن المتهم حاول تبرئة نفسه وزعم أن حسابه الشخصي تمت سرقته من قبل مجهولين، إلا أنه تبين بأنه كتب الرسائل بنفسه.

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ألفارو موراتا شاب يهدد ألفارو موراتا بالقتل إهدار ألفارو موراتا لركلة جزاء
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