كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية 2025، واقعة غريبة تتكرر للمرة الثانية في المونديال.

وقرر الجهاز الفني الفني لنادي بايرن ميونخ، متابعة اللاعبين البدلاء المباراة من غرفة تبديل الملابس عبر الشاشات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 36 درجة مئوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ، صورة اللاعبين البدلاء وهم يتابعون اللقاء من غرفة الملابس وبينهم هاري كين، وعلق: "بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الملعب، يتابع لاعبونا البدلاء المباراة من غرفة الملابس اليوم".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتكرر فيها الأمر، إذ شاهد لاعبو بروسيا دورتموند الشوط الأول من مباراتهم ضد صن داونز، من داخل غرفة تبديل الملابس، بسبب درجة الحرارة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ فاز على بنفيكا، بنتيجة 1-0، وحسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، كوصيف المجموعة الثالثة.

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