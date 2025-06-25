كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

1 1
04:00

فلامنجو

كأس العالم للأندية

الترجى الرياضي

0 3
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

تحدث للمرة الثانية.. واقعة غريبة في مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

09:36 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لاعبو بايرن ميونخ من مباراة صن داونز_Easy-Resize.com
  • عرض 3 صورة
    مباراة بروسيا دورتموند وصن داونز_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية 2025، واقعة غريبة تتكرر للمرة الثانية في المونديال.

وقرر الجهاز الفني الفني لنادي بايرن ميونخ، متابعة اللاعبين البدلاء المباراة من غرفة تبديل الملابس عبر الشاشات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 36 درجة مئوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ، صورة اللاعبين البدلاء وهم يتابعون اللقاء من غرفة الملابس وبينهم هاري كين، وعلق: "بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الملعب، يتابع لاعبونا البدلاء المباراة من غرفة الملابس اليوم".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتكرر فيها الأمر، إذ شاهد لاعبو بروسيا دورتموند الشوط الأول من مباراتهم ضد صن داونز، من داخل غرفة تبديل الملابس، بسبب درجة الحرارة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ فاز على بنفيكا، بنتيجة 1-0، وحسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، كوصيف المجموعة الثالثة.

اقرأ أيضًا:

"ملوش فلوس عندنا".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بايرن ميونخ بايرن ميونخ وبنفيكا كأس العالم للأندية ارتفاع درجة الحرارة في كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان