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مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

08:17 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

بعد انتهاء منافسات دور المجموعات من أول أربع مجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، صباح الأربعاء في انتظار استكمال بقية مباريات دور المجموعات خلال الأيام المقبلة.

وتأهل إلى دور الـ 16 حتي الأن كل من بالميراس وإنتر ميامي من المجموعة الأولى و باريس سان جيرمان و بوتافوجو من المجموعة الثانية و بنفيكا و بايرن ميونخ من المجموعة الثالثة و فلامنجو و تشيلسي من المجموعة الرابعة.

وبحسب لوائح البطولة يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية فيما يواجه وصيف المجموعة الأولى متصدر المجموعة الثانية.

وجاءت المواجهات المقررة في دور الـ 16 على النحو التالي:

السبت 28 يونيو: بالميراس ضد بوتافوجو - 7:00 مساء - DAZN

السبت 28 يونيو: بنفيكا ضد تشيلسي - 11:00 مساء - DAZN

الأحد 29 يونيو: باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي - 7:00 مساء - DAZN

الأحد 29 يونيو: فلامنجو ضد بايرن ميونخ - 7:00 مساء - DAZN

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