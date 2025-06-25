القاهرة - مصراوي

حسم التعادل الإيجابي مباراة لوس أنجلوس الأمريكي وفلامنجو البرازيلي بنتيجة (1-1)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف التقدم في المباراة لاعب لوس أنجلوس دينيس بوانجا في الدقيقة 84، بينما أحرز هدف التعادل لاعب فلامنجو البرازيلي والاس يان في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ويتصدر فلامنجو جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل لوس أنجلوس المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبرغم التعادل ضمن فريق فلامنجو البرازيلي التأهل في صدارة المجموعة، ليواجه بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 من البطولة، فيما ودع لوس أنجلوس البطولة رسميًا.

وتضم المجموعة الرابعة بجانب فلامنجو ولوس أنجلوس كلا من: تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي.