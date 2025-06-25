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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز تشيلسي على الترجي في كأس العالم للأندية؟ (كوميك)

07:33 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الترجي التونسي وتشيلسي (1)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجماهير على فوز تشيلسي على الترجي
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير مع لقاء تشيلسي والترجي (1)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الترجي وتشيلسي (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير مع هزيمة الترجي (1)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجماهير على هزيمة الترجي (1)
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق الترجي التونسي الهزيمة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الترجي عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وودع فريق الترجي التونسي البطولة رسميا من دور المجموعات، فيما صعد تشيلسي إلى الدور المقبل كوصيف للمجموعة الرابعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الترجي التونسي أمام تشيلسي، الخروج من بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الترجي أمام تشيلسي في كأس العالم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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