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"منذ 62 عاما".. وسام أبو علي يعادل رقم بيليه التاريخي أمام الأندية الأوروبية

06:11 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    وسام ابو علي
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    وسام أبو علي يسجل ركلة جزاء
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    وسام أبو علي
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    هدف وسام أبو علي في مرماه
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كتب - يوسف محمد:

خطف وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، الأنظار بشدة خلال مباراة الفريق الأخيرة بمونديال الأندية أمام بورتو البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في المباراة.

ونجح وسام أبو علي أمس في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين المارد الأحمر وبورتو في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وثلاثية وسام أبو علي في مرمى بورتو أمس، جعلته أول لاعب في تاريخ المارد الأحمر يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية ، في كل المشاركات السابقة للفريق.

كما أن أبو علي بات أول لاعب في التاريخ من فريق غير أوروبي، يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في فريق أوروبي ببطولة رسمية، منذ ثلاثية بيليه في مرمى بنفيكا مع سانتوس البرازيلي عام 1962، في نهائي الإنتركونتيننتال.

وفي السياق ذاته، كان النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي أمس، بعد حصد نقطتين فقط في المجموعة الأولى بالبطولة، عقب التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

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وسام أبو علي كأس العالم للأندية 2025 مونديال الأندية بيليه
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