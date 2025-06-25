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التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة لوس أنجلوس وفلامنجو بمونديال الأندية

05:19 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

انتهى الشوط الأول من مباراة لوس أنجلوس الأمريكي وفلامنجو البرازيلي بالتعادل السلبي (0-0)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة، يتصدر فلامنجو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الأخير بنقطة واحد.

ومع استمرار هذه النتيجة يتصدر فلامنجو جدول ترتيب المباراة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل لوس أنجلوس المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبهذا الترتيب، ضمن فريق فلامنجو البرازيلي التأهل في صدارة المجموعة، ليواجه بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 من البطولة، فيما ودع لوس أنجلوس البطولة رسميًا.

وتضم المجموعة الرابعة بجانب فلامنجو ولوس أنجلوس كلا من: تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي.

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