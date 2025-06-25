متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي نظيره الترجي التونسي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أونوتشي أوجبيلو، عبدالرحمن كوناتى.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يان ساس، أشرف الجبرى.

أبرز أحداث مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: ركلة ركينة لصالح فريق تشيلسي ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 15: تسديدة من يان ساس لاعب الترجي ولكنها تخرج أعلى مرمى تشيلسي.

الدقيقة 17: تسديدة قوية من إنزو لاعب تشيلسي ولكن يتصدى لها حارس الترجي بشير بن سعيد.