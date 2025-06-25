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تشكيل فريق الترجي لمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

03:22 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (4)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (5)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (2)
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    جماهير الترجي (1) (1)
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    جماهير الترجي تدعم فريقها أمام لوس أنجلوس (1) (1)
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القاهرة - مصراوي

أعلن التونسي ماهر كانزاري المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة تشيلسي ضمن مواجهات ختام دور مجموعات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: بن سعيد

خط الدفاع: بن علي - مرياح - توجاي - بن حميدة

خط الوسط: أوجبيلو - القنيشي - يان

خط الهجوم: موكوانا - كوناتي - الجبري

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