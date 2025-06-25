تشكيل تشيلسي لمواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة الترجي التونسي ضمن مواجهات ختام دور مجموعات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج - أدارابيويو - بدياشيلي

خط الوسط: جوستو - دوسبري - إنزو - لافيا نكونكو

خط الهجوم: مادويكي - ديلاب

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