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"بعد ثلاثية بورتو".. الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية يشيد بأداء وسام أبو علي

03:03 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    وسام أبو علي يسجل ركلة جزاء
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    احتفال وسام أبو علي (2)
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    احتفال وسام أبو علي (3)
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    احتفال وسام أبو علي (1)
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    احتفال وسام أبو علي (4)
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    وسام أبو علي يحيي الجمهور
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    وسام
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بالأداء المميز الذي ظهر به النجم الفلسطني وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مباراة بورتو الماضية بالبطولة.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية، صورة للنجم الفلسطيني وكتب عليها: "ثلاثية وسام"، في إشارة إلى الأهداف الثلاثة "هاتريك"، الذي سجلهم أبو علي في مرمى بورتو أمس.

ونجح بو علي أمس في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى فريق بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الأهلي والفريق البرتغالي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، حسم مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو البرتغالي، ليودع الفريقان المونديال دون تحقيق أي فوز.

ويذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية، دون تحقيق أي فوز بعدما تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية بثنائية نظيفة أمام بالميراس البرازيلي، قبل أن يتعادل مع بورتو في الجولة الثالثة بأربعة أهداف لكل فريق.

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وسام أبو علي كأس العالم للأندية الأهلي وبورتو مونديال الأندية ثلاثية وسام أبو علي في ممى بورتو
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