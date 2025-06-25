كتب - يوسف محمد:

ما زالت ظاهرة توقف المباريات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب سوء الأحوال الجوية مستمرة، حيث توقفت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالث بمونديال الأندية.

وبحلول الدقيقة 56 قرر الحكم إيقاف المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية، احتمالية وجود عواصف رعدية على ملعب "جيوديس بارك" الذي يستضيف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرف الملابس.

وتعد هذه المرة الخامسة، التي تتسبب فيها سوء الأحوال الجوية في إيقاف مباريات كأس العالم للأندية، حيث تسببت في توقف مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لمدة 46 دقيقة في الجولة الثانية البطولة.

وتكررت هذه الأزمة للمرة الرابعة في مباراة الجولة الماضية لفريق أوكلاند سيتي أيضًا، التي كانت أمام فريق بنفيكا البرتغالي، انتهت لصالح الأخير بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة أوكلاند سيتي وبوكا جونيورز البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية.

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