نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات أمس من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.

ونجح بنفيكا البرتغالي في الفوز على بايرن ميونخ في ختام دور مجموعات الثالثة، وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.

نتائج مباراة أمس في كأس العالم للأندية:

بورتو ضد الأهلي - (4-4)

إنتر ميامي ضد بالميراس - (2-2)

بنفيكا ضد بايرن ميونخ - (1-0)

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز - (1-1)