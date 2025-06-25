كأس العالم للأندية 2025

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ماميلودي صنداونز

- -
22:00

فلومينينسي

كأس العالم للأندية

الترجى الرياضي

- -
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

- -
04:00

فلامنجو

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

01:12 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

تشيلسي الإنجليزي

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القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو.

ويواجه الترجي التونسي نظيره تشيلسي الإنجليزي في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

موعد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية:

الترجي ضد تشيلسي - 4:00 صباحا - DAZN

بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي - 10:00 مساء - DAZN

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - 4:00 صباحا - DAZN

صن داونز ضد فلومينينسي - 10:00 مساء - DAZN

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية 2025 تشيلسي الترجي التونسي
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