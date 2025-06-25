مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو.

ويواجه الترجي التونسي نظيره تشيلسي الإنجليزي في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

موعد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية:

الترجي ضد تشيلسي - 4:00 صباحا - DAZN

بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي - 10:00 مساء - DAZN

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - 4:00 صباحا - DAZN

صن داونز ضد فلومينينسي - 10:00 مساء - DAZN