كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الترجي لخوض مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية حين يلتقي نظيره تشيلسي الإنجليزي عند الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

الترجي قد خسر مباراته بالجولة الأولى أمام نظيره فلامنجو بثنائية نظيفة قبل الفوز في المباراة الثانية أمام لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف.

وهي النتائج التي جعلت الفريق التونسي يتمسك بفرص تأهله لدور الـ 16 إذ يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقط بفارق الأهداف عن نظيره تشيلسي الوصيف.

ويتصدر فريق فلامنجو البرازيلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل لوس أنجوس الترتيب بدون أي نقاط.

فرص الترجي في التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية

1) فوز الترجي على تشيلسي

فوز الترجي على نظيره تشيلسي سيجعله يصل إلى النقطة السادسة ويضمن التأهل لدور الـ 16 بأحد بالطاقتين عن المجموعة.

2) تعادل الترجي مع تشيلسي

تعادل الترجي مع تشيلسي يمنح النادي الإنجليزي بطاقة الصعود بفارق الأهداف.

3) خسارة الترجي

وبالتبعية ستؤدي خسارة فريق الترجي للمباراة إلى حصد نادي تشيلسي بطاقة التأهل.

وكانت ثلاثة أندية عربية من أصل 5 قد ودعت النسخة الجارية من البطولة وهي: الأهلي، العين الإماراتي والوداد المغربي، فيما يتبقى فريقي الترجي والهلال السعودي.

ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال مباراة حاسمة في تأهله عند الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل مع نظيره باتشوكا المكسيكي.

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