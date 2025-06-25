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"بعد هزيمة بايرن ميونخ".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية

12:47 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

بايرن ميونخ ضد بنفيكا

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كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراتين الأولى جمعت بين فريقي بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي، المباراة الثانية بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ونجح فريق بنفيكا البرتغالي في تحقيق الفوز، على حساب نظيره بايرن ميونخ بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي.

وبهذه النتيجة رفع فريق بنفيكا البرتغالي رصيده إلى النقطة السابعة، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وضمن الثنائي بنفيكا وبايرن ميونخ الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، حيث ضمن الأول الصعود كمتصدر للمجموعة، فيما صعد الفريق الألماني في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- بنفيكا البرتغالي، 3 مباريات، 7 نقاط.

2- بايرن ميونخ الألماني، 3 مباريات، 6 نقاط.

3- بوكا جونيورز، 3 مباريات، نقطتين.

4- أوكلاند سيتي، 3 مباريات، نقطة وحيدة.

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بايرن ميونخ كأس العالم للأندية 2025 بنفيكا البرتغالي أوكلاند سيتي بوكا جونيورز
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