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"مش أنا اللي أقيم مستوايا".. محمد هاني يرد على الانتقادات التي تعرضوا لها في مونديال الأندية

12:42 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

محمد هاني

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق الأهلي، محمد هاني، إنهم واجهوا عدة تحديات بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية كونها أول بطولة يشارك بها اللاعبون سويًا بعد الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق.

الأهلي أنهى مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث وثلاثة نقاط عن بالميراس البرازيلي المتصدر وإنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

وأضاف هاني في تصريحات إعلامية له الثلاثاء:"هؤلاء اللاعبين لأول مرة يلعبون سويًا كان هناك أكثر من صفقة انضمت لنا وكان الأمر كذلك تحديًا للمدرب أن تكون مبارياته الأولى مع الفريق بكأس العالم للأندية وحاولنا تطبيق تعليماته".

ورد الظهير الأيمن للأهلي على سؤال كيف يقيّم مستواه بالبطولة، بقوله:"مش أنا اللي أقيم مستوايا الجماهير كانت مستنية أكتر وإحنا كمان".

وأتم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً تصريحاته بقوله:"حاولنا وكذلك مهاجموا الفريق حاولوا التسجيل ولم يقصدوا إهدار الفرص ولكن سنتعلم من أخطائنا وسنعوض فيما هو قادم".

وشارك محمد هاني مع الأهلي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية بـ 3 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 270 دقيقة لعب.

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الأهلي محمد هاني كأس العالم للأندية 2025 بالميراس البرازيلي
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