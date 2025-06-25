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"لمدة 6 أشهر".. سانتوس يعلن تجديد عقد نيمار

12:40 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

نيمار دا سيلفا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي سانتوس البرازيلي اليوم الثلاثاء تجديد تعاقده مع نجمه نيمار حتى نهاية العام الجاري 2025 مع إمكانية التجديد بعد نهاية التعقد.

نيمار صاحب الـ 33 عاماً كان قد انضم لصفوف سانتوس خلال الانتقالات الشتوية الماضية بعد رحيله عن صفوف الهلال السعودي.

وكان عقد نيمار مع فريق سانتوس لمدة 6 أشهر أي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويحصل نيمار بحسب تقارير صحفية برازيلية على راتب شهري يصل إلى 700 ألف يورو.

وارتدى اللاعب منذ انضمامه لصفوف سانتوس في يناير الماضي قميص الفريق بـ 14 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها لزملائه.

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نادي سانتوس نيمار الهلال السعودي
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